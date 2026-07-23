Россиянин отсудил 14 млн рублей за бракованный Chery

Житель Владимира обратился в суд с иском к АО «Чери Автомобили Рус». По мнению истца, у ранее приобретеннего им автомобиля в процессе эксплуатации были обнаружены множественные неисправности и недостатки, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Истец многократно направлял официальные претензии в адрес АО «Чери Автомобили Рус», которые были вручены, но оставлены получателем без ответа. В итоге, Фрунзенский районный суд г. Владимира взыскал в пользу потребителя стоимость автомобиля, неустойку и штраф.

С ответчика будут взысканы денежные средства в счет оплаты автомобиля в размере 4,1 млн рублей, убытки в общей сумме 1,2 млн рублей, неустойка в размере 4,1 млн рублей., компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 4,7 млн рублей, а также судебные расходы. Общая сумма превысила 14 млн рублей.

До этого пенсионер из Карелии лишился 300 тысяч рублей при поиске АЗС с бензином через интернет.

Мужчина искал в интернете информацию о автозаправочных станциях с бензином в городе и наткнулся на подходящее приложение. Он попытался загрузить его на свой телефон. Однако спустя некоторое время пенсионер обнаружил, что с его банковского счета списано 293,5 тыс. рублей.

Как выяснилось позднее, скачанная программа оказалась вредоносной.

Ранее в продаже возникли две редких «Волги» ГАЗ-3111 по цене одной.