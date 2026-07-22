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Автомобили

В Приморье автомобиль с людьми рухнул в реку

Автомобиль с людьми оказался в реке в районе Безверхово Приморского края
Кадр видео: Telegram-канал «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО»

Автомобиль с людьми рухнул в реку в Приморском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По предварительным данным, машина не вписалась в резкий поворот на подъезде к мосту через лагуну Лебяжью возле села Безверхово.

Как уточнил источник, пострадавших нет, автомобиль из воды вытащили.

20 июля на Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

19 июля в Мурманской области 14 человек, среди которых есть ребенок, попали в больницу после ДТП с маршрутным микроавтобусом. Авария произошла на автодороге из Апатитов в Кировск. Маршруткой управлял 61-летний водитель. Мужчине внезапно стало плохо за рулем, он не справился с управлением и микроавтобус съехал в кювет, а потом опрокинулся на бок.

Ранее в Афганистане грузовик с репатриантами рухнул в реку.

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