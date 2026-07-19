Под Мурманском маршрутка с пассажирами попала в ДТП, когда ее водителю стало плохо

В Мурманской области 14 человек, среди которых есть ребенок, попали в больницу после ДТП с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональная прокуратура.

Там рассказали, что авария произошла в 14:25 на автодороге из Апатитов в Кировск. Маршруткой управлял 61-летний водитель. Мужчине внезапно стало плохо за рулем, он не справился с управлением и микроавтобус съехал в кювет, а потом опрокинулся на бок.

В ведомстве уточнили, что при аварии водитель и 13 пассажиров получили различные травмы. Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП.

Накануне под Красноярском автобус, на котором дети ехали в местный лагерь, тоже съехал в кювет. ДТП произошло днем в Березовском районе. Автобусом Hyundai управлял 70-летний водитель. В районе 5 км дороги Маганск-Береть-Урман транспортное средство съехало в правый кювет по ходу движения. В автобусе из Красноярска в детский оздоровительный лагерь ехали 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, никто не пострадал.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.