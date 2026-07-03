В Афганистане грузовик с репатриантами рухнул в реку

ArianaNews: восемь человек пострадали при падении грузовика в реку в Афганистане

Восемь человек пострадали в результате падения грузовика в реку в провинции Лагман в Афганистане. Об этом пишет ArianaNews со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным ведомства, грузовик перевозил афганских репатриантов, выдворенных из Пакистана.

«В результате происшествия по меньшей мере четыре человека не выжили, восемь получили ранения, 10 пропали без вести», — рассказал пресс-секретарь армейского корпуса «Халид бен Валид» Вахидуллы Мохаммади.

Трагедия произошла в ночь на 3 июля в районе Хайрхейль уезда Сорхакан, который расположен вдоль трассы Кабул — Джалалабад. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, при проведении поисково-спасательной операции были задействованы тяжелая военная техника и вспомогательные машины. Специалистам удалось извлечь упавший в реку грузовик из воды.

«Восемь пострадавших пассажиров <...> доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи», — подчеркнул Мохаммади.

30 июня в провинции Лагман опрокинулся грузовик с беженцами, вернувшимися в Афганистан из эмиграции. Как писал портал AVA-press, тогда пострадали 29 человек. Еще 18 человек — троих мужчин, пять женщин и 10 детей — спасти не удалось.

Ранее в Кемеровской области России столкнулись грузовик и автобус.