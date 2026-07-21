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Видео: бродячие собаки разобрали машину в Кемеровской области

В Кемеровской области попало на видео, как бродячие собаки разобрали машину

В городе Междуреченске Кемеровской области бродячие собаки ночью отсоединили от припаркованного автомобиля бампер и другие детали. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Кузбасс».

«Бездомные собаки обрели разум и разобрали машину! Кто должен возместить ущерб?» — рассказал пострадавший.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что стая собак подошла к припаркованному автомобилю. Собаки начали ходить вокруг автомобиля, опираться лапами на переднюю часть кузова и отрывать бампер.

До этого похожее происшествие произошло во Владивостоке. Местные жители жаловались, что бродячие собаки отрывают бамперы и номера от автомобилей. По словам очевидцев, животные таким образом пытаются добраться до кошек, которые прячутся от них.

Также собака стала виновницей необычного ДТП в Китае. Она была за рулем автомобиля. Машина несколько раз врезалась в ограждение.

Ранее в Ленобласти на дорогу вышел хищник.

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