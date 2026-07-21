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Автомобили

Видео: хищник вышел на дорогу в Ленобласти

В Ленобласти на видео сняли игнорирующую ПДД лису
Telegram-канал Питер • Афиша

В Ленинградской области лиса вышла на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Лисичку встретили в Сестрорецке», – говорится в публикации.

Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как лиса обнюхивает проезжую часть, при этом машина не пугает животное. Кроме того, заметно, что хищник находится в необорудованном для пешеходах месте.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь выбегает на проезжую часть, при этом на дороге достаточно интенсивное движение.

Ранее сообщалось, что петербуржцы избили друг друга на проезжей части и попали на камеру.

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