Во Владивостоке собаки отрывают у автомобилей номера по ночам

Стая бездомных собак во Владивостоке срывает номера с машин по ночам

Во Владивостоке стая бродячих собак отрывает номера и бамперы у автомобилей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Стая мохнатых СТОшников с улицы Русской работает по ночам. С нескольких тачек они уже сняли лишние (ну как они считают) запчасти — номера и бамперы», — говорится в сообщении канала.

Местные жители говорят, что так собаки пытаются добраться до кошек, которые прячутся от них.

До этого в китайском Ханчжоу (провинция Чжэцзян) произошел необычный дорожный инцидент — собака за рулем автомобиля попала в ДТП, несколько раз врезавшись в ограждение. Видео с произошедшим опубликовали в сети.

На кадрах с камер наблюдения видно, как транспортное средство медленно двигалось по правой стороне дороги. При этом за рулем не было человека — только собака. Автомобиль двигался с небольшой скоростью, и на дороге было мало пешеходов, поэтому инцидент обошелся без пострадавших.

Впоследствии машина остановилась, столкнувшись с ограждением. Владельцы близлежащего магазина, решив, что водителю потребовалась срочная медицинская помощь, бросились выяснять ситуацию. Но когда они открыли дверцу машины, собака сорвалась с места и убежала с места ДТП.

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