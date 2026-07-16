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Петербуржцы избили друг друга на проезжей части и попали на камеру

В Петербурге на видео сняли драку пешехода и велосипедиста после ДТП

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте велосипедист и пешеход устроили драку после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

«По словам очевидцев, велосипедист сбил мужчину на пешеходном переходе у станции метро «Маяковская». После столкновения завязалась потасовка: в ход пошли кулаки, пинки и даже велосипед. Разнимать участников конфликта пришлось прохожим», – говорится в публикации.

Пешеходы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пешеход дерется с велосипедистом на переходе, мужчины толкают и бьют друг друга, далее заметно, как к конфликтующим подходят очевидцы.

До этого в Нижегородской области хоккеист команды «Атлант» разбился в серьезном ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии мопед отлетел в сторону. Прибывшие медики госпитализировали спортсмена в тяжелом состоянии, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее на видео попало, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Петербурге.

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