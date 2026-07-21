Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

По Крымскому мосту временно прекращено движение автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Информация о временном перекрытии движения была опубликована в 3:33. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 июля сообщалось, что украинские беспилотники атаковали гражданский автотранспорт на пункте пропуска в Крым.

17 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по стоящей в пробке колонне автомобилей мирных жителей в Херсонской области.

До этого пресс-служба губернатора Херсонской области сообщила, что на автодороге «Новороссия» (Р-280) в районе Чонгара украинские дроны ударили по автомобилям.

Ранее электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.