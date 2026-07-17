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Армия

ВСУ атаковали колонну машин мирных жителей в российском регионе

Дроны ВСУ ударили по колонне автомобилей мирных жителей в Херсонской области
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по стоящей в пробке колонне автомобилей мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Народного фронта.

«За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта», — следует из сообщения организации.

В результате атаки дронов ВСУ пострадали несколько человек, один из которых получил осколочное ранение в спину. Также сообщается о погибших, точное их число не уточняется.

До этого пресс-служба губернатора Херсонской области сообщала, что на автодороге «Новороссия» (Р-280) в районе Чонгара (Херсонская область) украинские дроны ударили по автомобилям. В результате атаки погибли два человека, а также повреждены четыре легковых автомобиля.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об активизации работы по противодействию вражеским дронам на ключевых автомагистралях, включая трассу «Новороссия». По его словам, российские ударные беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже оказывают содействие в нейтрализации аппаратов противника, нацеленных на гражданский транспорт.

Ранее российские силы ПВО сбили более 100 украинских БПЛА над территорией страны за 12 часов.

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