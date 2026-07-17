Дроны ВСУ атаковали машины на трассе «Новороссия» у Чонгара

Дроны ВСУ атаковали машины на трассе «Новороссия», два человека не выжили

На автодороге «Новороссия» (Р-280) в районе Чонгара (Херсонская область) украинские беспилотные летательные аппараты атаковали автомобили. В результате инцидента три человека пострадали, двоих из них спасти не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Херсонской области.

«В 16:00 [мск] на федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», — говорится в сообщении.

13 июля на трассе «Новороссия» произошел инцидент с участием министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Он получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об активизации работы по противодействию вражеским дронам на ключевых автомагистралях, включая трассу «Новороссия». По его словам, российские ударные беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже оказывают содействие в нейтрализации аппаратов противника, нацеленных на гражданский транспорт.

Ранее российские силы ПВО сбили более 100 украинских БПЛА над территорией страны за 12 часов.