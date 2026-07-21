Украинские беспилотники атаковали гражданский автотранспорт на пункте пропуска в Крым

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали гражданский автотранспорт, стоявший в очереди на пункте пропуска в Крым. Сведения об этом опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
Налет дронов произошел на сухопутном переходе «Чонгар». Снятые очевидцами видео публикуют украинские паблики.
Информацию об атаке беспилотников на гражданские автомобили подтвердила в своем Telegram-канале писатель и волонтер Елена Залесская.
21 июля сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь.
За день до этого в городе Шебекино Белгородской области беспилотник нанес удар по рейсовому пассажирскому автобусу с людьми. В результате атаки пять человек не выжили, 23 получили ранения, в том числе крайне тяжелые.
Ранее в Херсонской области сотрудники МЧС попали под удар дрона ВСУ.