Украинские беспилотники атаковали гражданский автотранспорт на пункте пропуска в Крым

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали гражданский автотранспорт, стоявший в очереди на пункте пропуска в Крым. Сведения об этом опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Налет дронов произошел на сухопутном переходе «Чонгар». Снятые очевидцами видео публикуют украинские паблики.

Информацию об атаке беспилотников на гражданские автомобили подтвердила в своем Telegram-канале писатель и волонтер Елена Залесская.

21 июля сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь.

За день до этого в городе Шебекино Белгородской области беспилотник нанес удар по рейсовому пассажирскому автобусу с людьми. В результате атаки пять человек не выжили, 23 получили ранения, в том числе крайне тяжелые.

Ранее в Херсонской области сотрудники МЧС попали под удар дрона ВСУ.