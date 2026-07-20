Россияне стали покупать гибриды и электрокары на фоне «бензиновой лихорадки»

В последние три недели (29.06-19.07) средние продажи по новым EV составили: 2144 подключаемых гибридов, 326 чистых электромобилей. Среднее недельное значение в первой половине года было: 1173 гибридов, 178 электрокаров. Такие данные в своем Telegram-канале приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидерами последних трех недель в сегменте электрокаров являются UMO 5 (270 шт.), Avatr 11 (159 шт.), Avatr 12 (107 шт.), Changan Qiyuan Q05 (104 шт.), «Москвич 3е» (45 шт.).

В сегменте подключаемых гибридов первая пятерка выглядит так: Geely EX5 EM-I (1734 шт.), Evolute I-Space (1048 шт.), Exeed Exlantix ET (563 шт,) Voyah Free (538 шт.), GAC S7 (414 шт.).

До этого стало известно, скольких автомобилей в России коснется ситуация с топливом «Евро-3» на АЗС.

В России 64,5% зарегистрированных автомобилей отвечают экологическому классу «Евро-4» и выше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Почти две трети российского автопарка соответствует нормам «Евро-4» и выше. При этом более трети парка (34,5%) соответствует нормам «Евро-5», и еще 3,7% удовлетворяет нормам «Евро-6», — написал Целиков.

Он добавил, что классу «Евро-4» и выше соответствуют все 100% машин в возрасте до 10 лет, а со стандартом «Евро-3» Россия простилась в 2013 году.

Ранее российский бренд Jeland вышел на рынок с кроссовером J7.