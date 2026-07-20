Российский бренд Jeland вышел на рынок с кроссовером J7

На российском рынке стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Jeland J7. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Jeland.

Автомобиль представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Престиж» — с передним или полным приводом. Цены начинаются от 2,6 млн рублей. Автомобили доступны в трех цветах: черном, белом и серо-голубом.

Новинка получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 или 186 лошадиных сил в зависимости от версии, а также 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением. В оснащение входят светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, вертикальный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет.

В комплектации «Престиж» добавляются панорамная крыша, вентиляция передних сидений, система кругового обзора 540 градусов и расширенный набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Полноприводные модификации оснащаются интеллектуальной системой управления с семью режимами движения.

Рекомендованы розничные цены: комплектация «Комфорт» — 2,8 млн рублей, «Престиж» с передним приводом — 3 млн, с полным — 3,3 млн рублей. При покупке по программе трейд-ин предоставляется скидка до 200 тыс. рублей. Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. километров пробега.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи пятиместного Tenet T8 по цене от 3 млн рублей.