Стало известно, скольких автомобилей в России коснется ситуация с топливом «Евро-3» на АЗС

В России 64,5% зарегистрированных автомобилей отвечают экологическому классу «Евро-4» и выше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Почти две трети российского автопарка соответствует нормам «Евро-4» и выше. При этом более трети парка (34,5%) соответствует нормам «Евро-5», и еще 3,7% удовлетворяет нормам «Евро-6», — написал Целиков.

Он добавил, что классу «Евро-4» и выше соответствуют все 100% машин в возрасте до 10 лет, а со стандартом «Евро-3» Россия простилась в 2013 году.

На фоне повреждения беспилотниками российских НПЗ правительство России разрешило оборот в стране бензина стандарта «Евро-3» до конца года. От повсеместно распространенного в последние годы бензина «Евро-5» он отличается более высоким содержанием серы и ароматических углеводородов.

О том, какие машины могут пострадать от использования этого бензина, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива.