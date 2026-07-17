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Автомобили

Первые электромобили «Атом» передали покупателям

АО «Кама» передало заказчикам первые электромобили «Атом»
Атом

Разработчик электромобиля «Атом» — АО «Кама» — передал первые товарные машины покупателям, оформившим предзаказ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», — говорится в сообщении.

Автомобиль выпускают на заводе «Москвич». Уровень его локализации на старте составляет 65-70%.

В июне аналитическое агентство «Автостат» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА) подготовили исследование и выяснили, что в мае 2026 года российские электромобили «Атом» впервые были поставлены на учет в Госавтоинспекции.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее выяснилось, на какие автомобили обвалились продажи.

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