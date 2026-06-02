Tenet представил в России пятиместный переднеприводный кроссовер T8

Отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге, сообщает пресс-служба бренда.

Новая версия отличается вместительным багажником: его объем составляет 889 л. в стандартной конфигурации, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до внушительных 1930 л. Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Расход топлива: 6,3 л. на 100 км на трассе и 9,6 л. при езде по городу. Двигатель рассчитан на использование бензина с октановым числом не ниже 92.

В оснащение кроссовера вошли 15,6-дюймовый мультимедийный экран, 10,3-дюймовая цифровая панель приборов, панорамная крыша с люком и шторкой, атмосферная подсветка салона, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с восемью динамиками. Также автомобиль получил систему панорамного обзора на 540 градусов, шесть подушек безопасности, телематику, электроприводы регулировок сидений и систему фильтрации воздуха.

