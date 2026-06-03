Отечественный электромобиль «Атом» впервые зарегистрировали в ГАИ

Аналитическое агентство «Автостат» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА) подготовили исследование и выяснили, что в мае 2026 года российские электромобили «Атом» впервые были поставлены на учет в Госавтоинспекции, сообщает РИА Новости.

Всего в последний месяц весны на отечественный автомобильный рынок вышли четыре новые легковые модели и один автобус. Помимо «Атома» разработки АО «Кама», в число новинок попали российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный паркетник Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4. В «Автостате» отметили, что в апреле количество впервые зарегистрированных моделей было почти в два раза больше.

В категории автобусов в мае добавилась китайская 35-местная модель Higer KLQ6896. При этом официальные продажи «Атома» в России ещё не начались — в апреле компания-разработчик лишь открыла предварительный приём заказов. Стоимость электромобиля составляет 3,98 млн рублей, а с учётом государственной программы льготного автокредитования — 3 млн рублей.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.