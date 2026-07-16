Выяснилось, на какие автомобили обвалились продажи

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), за первые шесть месяцев 2026 года российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (PC+LCV) сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно представленным данным, в январе-июне 2025 года было реализовано 635 595 единиц техники. За аналогичный период 2026 года продажи снизились до 558 096 единиц.

Динамика по сегментам:

· Китайские бренды — 311 445 шт. в 2025 году против 222 274 шт. в 2026 году. Падение составило 29%.

· Российские бренды — 218 157 шт. в 2025 году против 278 112 шт. в 2026 году. Рост — 27%.

· Прочие марки — 135 209 шт. в 2025 году против 39 527 шт. в 2026 году. Падение — 71%.

Изменение долей рынка:

· Китайские автомобили: 43% в 2025 году → 43% в 2026 году (доля не изменилась).

· Российские автомобили: 43% в 2025 году → 43% в 2026 году (доля не изменилась).

· Прочие марки: 14% в 2025 году → 14% в 2026 году (доля не изменилась).

Эксперты РОАД отмечают, что, несмотря на падение общего объема рынка, структурное соотношение между китайскими, российскими и прочими брендами сохранилось на прежнем уровне. При этом китайские бренды показали наибольшее падение в абсолютных цифрах (почти 90 тыс. единиц), тогда как российские производители, напротив, нарастили продажи почти на 60 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи мотоциклов.