Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

«Чемпион по живучести»: россиянам назвали надежный вариант бизнес-седана

«За рулем» назвал Toyota Camry VIII «чемпионом по живучести»
rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Toyota Camry в восьмом поколении (2017–2023 годы выпуска) является надежной машиной, у которой динамика, комфорт, управляемость находятся на должном уровне. К такому выводу пришел журнал «За рулем».

«Чемпион по надежности и живучести», — так охарактеризовали модель эксперты, добавив, что, помимо достоинств, есть и недостатки. В список минсов входят слабое лакокрасочное покрытие, неидеальная шумоизоляция и клиренс в 155 мм.

Бензиновые атмосферные двигатели, по оценке издания, служат свыше 300 тыс. км. Почти 95% машин укомплектованы гидроавтоматами, которые служат свыше 300-­400 тыс. км. Вариатор K120 призван выдерживать 250 тыс. км.

«Ходовая часть исключительно жизнестойкая. На большинстве машин все элементы держатся не менее 120–150 тыс. км», — описывает надежность шасси «За рулем».

До этого в России поставили рекорд по продаже автомобилей Toyota.

За первые шесть месяцев 2026 года в России продано 16,6 тыс. новых автомобилей Toyota, что ровно в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 8,2 тыс. машин. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Тройку самых востребованных моделей возглавляет кроссовер RAV4 с показателем 5,8 тыс. проданных единиц, что составляет 34,7% от общего объема.

Ранее россиянам предложили купить Mazda, стилизованную под Corvette.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!