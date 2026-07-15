«Чемпион по живучести»: россиянам назвали надежный вариант бизнес-седана

Toyota Camry в восьмом поколении (2017–2023 годы выпуска) является надежной машиной, у которой динамика, комфорт, управляемость находятся на должном уровне. К такому выводу пришел журнал «За рулем».

«Чемпион по надежности и живучести», — так охарактеризовали модель эксперты, добавив, что, помимо достоинств, есть и недостатки. В список минсов входят слабое лакокрасочное покрытие, неидеальная шумоизоляция и клиренс в 155 мм.

Бензиновые атмосферные двигатели, по оценке издания, служат свыше 300 тыс. км. Почти 95% машин укомплектованы гидроавтоматами, которые служат свыше 300-­400 тыс. км. Вариатор K120 призван выдерживать 250 тыс. км.

«Ходовая часть исключительно жизнестойкая. На большинстве машин все элементы держатся не менее 120–150 тыс. км», — описывает надежность шасси «За рулем».

До этого в России поставили рекорд по продаже автомобилей Toyota.

За первые шесть месяцев 2026 года в России продано 16,6 тыс. новых автомобилей Toyota, что ровно в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 8,2 тыс. машин. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Тройку самых востребованных моделей возглавляет кроссовер RAV4 с показателем 5,8 тыс. проданных единиц, что составляет 34,7% от общего объема.

Ранее россиянам предложили купить Mazda, стилизованную под Corvette.