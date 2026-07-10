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Автомобили

В России поставлен рекорд по продаже автомобилей Toyota

Продажи автомобилей Toyota в РФ выросли вдвое за 6 месяцев 2026 года
Toyota

За первые шесть месяцев 2026 года в России продано 16,6 тыс. новых автомобилей Toyota, что ровно в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 8,2 тыс. машин. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Тройку самых востребованных моделей возглавляет кроссовер RAV4 с показателем 5,8 тыс. проданных единиц, что составляет 34,7% от общего объема, почти такую же долю — 32,7% — занимает Highlander с 5,4 тыс. автомобилями, а бизнес-седан Camry замкнул тройку с результатом 3,1 тыс. машин.

На все остальные модели марки приходится лишь 14% продаж. Ключевая деталь этой статистики, на которую обратил внимание эксперт — 89% автомобилей Toyota, реализованных в России в текущем году, имеют шильдик «Made in China» и поставляются по схемам альтернативного импорта.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее Tenet представил в России пятиместный переднеприводный кроссовер T8.

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