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Одна из двухсот: россиянам предложили купить Mazda, стилизованную под Corvette

Motor: во Владивостоке выставили на продажу штучный Mitsuoka Rock Star
Mitsuoka

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот выпущенных Mitsuoka Rock Star. В данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю. Об этом сообщает журнал Motor.

Цена составляет 3,5 млн рублей. Машина представляет собой Mazda MX-5 четвертого поколения (с заводским индексом ND) с кузовными панелями, напоминающими классический Chevrolet Corvette Sting Ray образца 1963-1967 годов.

Выставленный на продажу экземпляр оборудован 132-сильным 1.5 и автоматической коробкой передач. Заявленный пробег равен 3 тыс. км.

До этого «АвтоВАЗ» представил обновленную версию классического внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Модификация отличается новым мотором — 1.8 вместо 1.7. Двигатель 1.8 имеет 80 л.с. мощности и 153 Нм крутящего момента, 80% тяги доступны при 1000 об/мин. Показатели агрегата 1.7 — 83 л.с. и 127 Нм, соответственно. Также инженеры внедрили несколько других важных новшеств.

Ранее выяснилось, когда можно избежать лишения прав за выезд на встречную полосу.

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