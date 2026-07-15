Машина с людьми приземлилась на Peugeot в момент жесткого ДТП в Москве

В Москве появились кадры жесткого ДТП, в котором разбился Peugeot с людьми

На Юге Москвы произошло серьезное ДТП с участием Peugeot. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Кантемировская. Возле метро Кантемировская», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии белый автомобиль подлетел в воздух и приземлился на иномарку, в момент ДТП транспорт получил повреждения. О причинах и пострадавших не сообщается.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Кроме того, в Бутурлиновке Воронежской области автомобиль с людьми взорвался в момент аварии.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.