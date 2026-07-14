Видео: автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП

В Воронежской области на видео сняли, как авто с людьми взорвалось в момент ДТП

В Бутурлиновке Воронежской области автомобиль с людьми взорвался в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и Твой Воронеж».

«16-летний подросток за рулем Enduro и ВАЗ столкнулись, после этого произошел взрыв. Водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент лобового ДТП взрывается и воспламеняется автомобиль, через несколько секунд к поврежденной машине подбегают очевидцы.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как приморец опрокинулся на авто, а потом сам поставил его на колеса.