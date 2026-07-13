Воронежец на Audi улетел в кукурузное поле и разбился

Под Воронежем Audi с людьми на скорости улетела в кукурузное поле

Под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«ДТП произошло 12 июля около полудня на трассе «Лиски — Залужное — Колыбелка». 47-летний водитель Audi A6 не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кукурузное поле и, судя по фото, перевернулась несколько раз», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала, в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе трубы раздавили легковушку с людьми.