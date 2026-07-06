Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД семь автомобилей разбились в жестком ДТП и попали на видео

На внутренней стороне 34 км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей. Авария случилась вечером 5 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

На видео, снятом очевидцем, заметны столкнувшиеся автомобили. Они парализовали движение по внутренне стороне МКАД. Также заметно, что машины получили серьезные повреждения: у них смяты кузова и разбиты капоты. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства аварии. Кроме того известно, что результате произошедшего два человека получили травмы.

В 19:29 (мск) столичный Дептранс сообщил, что в результате столкновения движение транспорта в сторону съезда 35А по внутренней стороне МКАД было затруднено. Для проезда были открыты четыре полосы из шести.

В 21:35 (мск) стало известно, что движение было восстановлено.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, которое парализовало движение на МКАД в Москве.