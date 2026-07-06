Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД семь автомобилей разбились в жестком ДТП и попали на видео

На внутренней стороне 34 км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей. Авария случилась вечером 5 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

На видео, снятом очевидцем, заметны столкнувшиеся автомобили. Они парализовали движение по внутренне стороне МКАД. Также заметно, что машины получили серьезные повреждения: у них смяты кузова и разбиты капоты. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства аварии. Кроме того известно, что результате произошедшего два человека получили травмы.

В 19:29 (мск) столичный Дептранс сообщил, что в результате столкновения движение транспорта в сторону съезда 35А по внутренней стороне МКАД было затруднено. Для проезда были открыты четыре полосы из шести.

В 21:35 (мск) стало известно, что движение было восстановлено.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, которое парализовало движение на МКАД в Москве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!