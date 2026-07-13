Легковушку полностью смяло в ДТП с Mercedes-Benz под Миассом

Под Миассом леговушку разворотило в ДТП с грузовиком Mercedes-Benz

На трассе М-5 под Миассом легковой автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

На опубликованных кадрах заметно, как вдали поперек дороги стоит грузовик, из-за чего осуществляется реверсивное движение. Легковой автомобиль находится слева, за пределами дороги. Также видно, что «ВАЗ-21150» имеет серьезные повреждения. Кузов машины оказался полностью смятым.

По данным канала, за рулем легкового автомобиля находился 23-летний молодой человек. На место ДТП прибыла скорая, но медики не успели оказать помощь пострадавшему. Молодой человек не выжил.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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