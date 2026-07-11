Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Стала известна причина жесткого ДТП с автобусом в Татарстане

РИА Новсти: водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса мог уснуть
МЧС России

Водитель пассажирского автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус, выполнявший рейс по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В салоне транспортного средства в момент аварии находились 46 пассажиров, включая двух несовершеннолетних.

В результате ДТП пострадали 15 человек. Сообщается, что трое из них получили травмы, квалифицируемые как тяжелые. Жертв удалось избежать.

По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 км. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт, стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!