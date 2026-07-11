Стала известна причина жесткого ДТП с автобусом в Татарстане

Водитель пассажирского автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус, выполнявший рейс по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В салоне транспортного средства в момент аварии находились 46 пассажиров, включая двух несовершеннолетних.

В результате ДТП пострадали 15 человек. Сообщается, что трое из них получили травмы, квалифицируемые как тяжелые. Жертв удалось избежать.

По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 км. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт, стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.