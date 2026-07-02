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Последние секунды жизни пассажиров Lada попали на видео

В Дмитрове на видео попало, как Lada с людьми разворотило с ДТП с грузовиком
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В городе Дмитрове Московской области на улице Внуковской произошло фатальное ДТП с участием Lada и грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что легковой автомобиль не справился с управлением и вышел за пределы дороги. Он на полной скорости заехал под полуприцеп грузовика. На месте происшествия возник пожар. Автомобиль Lada сгорел.

По данным канала, в аварии водитель и пассажир Lada не выжили. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Краснодаре BMW с женщиной врезалась в столб. Уличная камера записала видео, на котором видно, как автомобиль выехал на тротуар и влетел в столб.

Также в районе деревни Моржевец Удомельского округа произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств откинуло в кювет.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.

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