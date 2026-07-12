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Автомобили

Власти ЛНР рассказали о попытке повторной атаки ВСУ на автобус «Стаханов-Москва»

Пасечник: ВСУ повторно пытались атаковать автобус «Стаханов-Москва» в ЛНР
Global Look Press

Украинские войска пытались повторно ударить по автобусу рейсом «Стаханов-Москва» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки», — написал он.

Как отметил глава ЛНР, пассажиров уже эвакуировали в безопасные места.

По информации Пасечника, в результате атаки на автобус получили ранения два человека. Глава региона уточнил, что в транспорте в момент удара находились 13 пассажиров и два водителя. Автобус был атакован в Лутугинском муниципальном округе.

12 июля в Энергодаре Запорожской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины местная жительница получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, еще четыре человека пострадали.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.

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