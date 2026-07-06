БПЛА повредили посевы пшеницы и ячменя в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области после атаки БПЛА загорелись 45 гектаров полей

Пожар произошел на полях в Запорожской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что удару подвергся объект в Приазовском муниципальном округе.

«Пострадали посевы зерновых культур. Огонь охватил 45 гектаров полей, где выращивались пшеница и ячмень», — говорится в заявлении.

Балицкий отметил, что в данный момент специалисты оценивают причиненный ущерб.

3 июля военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по поселку Куйбышево в Запорожской области. По словам главы Куйбышевского муниципального округа Кирилла Белова, в результате атаки были уничтожены пять домовладений. Никто из людей не пострадал, одному мужчине удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. На место происшествия выезжала комиссия по оценке причиненного ущерба.

За день до этого украинский БПЛА атаковал сотрудников «Запорожьеэнерго» в Токмакском районе. В тот момент специалисты выполняли ремонтно-восстановительные работы. Два человека — слесарь и начальник — получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Запорожской области.