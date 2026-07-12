Женщина погибла при атаке беспилотника в Энергодаре

Мэр Пухов: в Энергодаре после атаки БПЛА погибла женщина, ранены четыре человека

В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По его словам, около 06:40 беспилотник атаковал автобусную остановку на улице Комсомольской. В результате удара погибла 55-летняя женщина. Еще четыре человека получили травмы: троим медицинскую помощь оказали амбулаторно, один пострадавший был госпитализирован.

Пухов также сообщил, что минувшей ночью силы безопасности сбили пять беспилотников. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. По его данным, три дрона нанесли удар по магазину «Мера» на улице Казацкой. В результате были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Кроме того, украинский беспилотник взорвался возле детского отделения медсанчасти Энергодара. Глава города предупредил, что в городе сохраняется высокая активность беспилотников.

По словам Пухова, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Он также сообщил, что совместно с Министерством обороны реализуется комплекс дополнительных мер по защите Энергодара от атак беспилотников. Детали этих мероприятий он раскрывать не стал.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.