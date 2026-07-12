Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

Людей зажало в искореженной легковушке под Кингисеппом

В Ленобласти людей зажало в автомобиле после жесткого ДТП
Ленобластьпожспс

Под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга» Машина превратилась в груду металла, водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. По данным канала, на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Кроме того, в Москве два автомобиля столкнулись на Крылатской улице (в районе д.32).

Ранее сообщалось о лобовом ДТП под Петербургом, которое парализовало трассу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!