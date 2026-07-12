Людей зажало в искореженной легковушке под Кингисеппом

В Ленобласти людей зажало в автомобиле после жесткого ДТП

Под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга» Машина превратилась в груду металла, водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. По данным канала, на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Кроме того, в Москве два автомобиля столкнулись на Крылатской улице (в районе д.32).

Ранее сообщалось о лобовом ДТП под Петербургом, которое парализовало трассу.