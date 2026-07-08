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Лобовое ДТП под Петербургом парализовало трассу

В Ленобласти ДТП заблокировало движение по трассе
Леноблпожспас

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое ДТП с участием отечественного внедорожника и китайского кроссовера. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

Авария произошла возле поселка Судаково на трассе 41К-185. Столкнулись автомобили Lada Niva и Geely. От удара машины получили серьезные механические повреждения, в результате чего движение по обеим полосам было полностью перекрыто.

Водитель отечественного внедорожника получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован. Информация о состоянии второго участника аварии на данный момент не уточняется.

На месте происшествия работали спасательные подразделения. Пожарные помогали водителям объезжать заблокированный участок по обочинам. Кроме того, на месте столкновения работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливали обстоятельства и точные причины столкновения.

Ранее сообщалось о страшной аварии: иномарку с людьми разворотило в лобовом ДТП с фурой, появились первые кадры.

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