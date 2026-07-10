Оторвало часть ноги: в Иркутской области на видео сняли жесткое ДТП

В Иркутской области на видео попало, как женщине оторвало часть ноги в момент ДТП

В Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Иркутск».

«Водитель, уходивший от патрульной машины, вылетел на пешеходный переход и снес 51-летнюю женщину. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать часть конечности», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

До этого в Белгородской области произошла фатальная авария с участием КамАЗа. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз поворачивает на дороге, и в этот момент в него врезается иномарка, из которой вылетает человек. В результате произошедшего 66-летняя пассажирка Chery получила травмы, несовместимые с жизнью, женщина, 13-летний мальчик и двухлетняя девочка пострадали. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.