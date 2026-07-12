ДТП парализовало движение на западе Москвы

В Москве два автомобиля столкнулись на Крылатской улице (в районе д.32). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено на 0,9 километра: машины едут по одной полосе из четырех. В Дептрансе водителям рекомендовали учитывать ограничения, а также заранее планировать маршрут.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Кроме того, в Иркутске водитель сбил школьников и сбежал с места аварии.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.