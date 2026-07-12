В Арзамасе на видео попало, как байкер отлетел в жестком ДТП

В городе Арзамасе Нижегородской области Renault сбил мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает байкера на перекрестке, от удара человека подбрасывает в воздух и он падает на землю, при этом мотоцикл отлетает в сторону. О состоянии байкера и других подробностях аварии не сообщается.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Кроме того, в Москве два автомобиля столкнулись на Крылатской улице (в районе д.32). Движение транспорта в районе аварии было затруднено на 0,9 километра: машины двигались по одной полосе из четырех. В Дептрансе водителям рекомендовали учитывать ограничения, а также заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру.