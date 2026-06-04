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Автомобили

Кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру

В Нижегородской области байкер перевернулся в воздухе в ДТП и попал на камеру

В городе Лыскове Нижегородской области байкер врезался в автомобиль на повороте. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«В Лыскове водитель машины при повороте налево не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной дороге. Момент аварии попал на видео», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент аварии байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего 28-летний мужчина получил травмы: прибывшие медики доставили пострадавшего в Лысковскую центральную районную больницу.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее пьяный россиянин метал лопату в автомобили с людьми после ДТП на трассе.

 
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