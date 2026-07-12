Мужчина без трусов пробежался по дороге и прилег на автомобиль с людьми

В Нижегородской области голый мужчина пробежался по трассе и прилег на капот авто

В Нижегородской области полностью голый мужчина пробежался по трассе, игнорируя ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Бегун оккупировал капот одной из машин у поворота на Дзержинск. Из каких лесов выбежал чудак — неизвестно», – говорится в публикации.

В социальных сетях появились кадры с нарушителем, которые попали на видеорегистратор. На видео заметно, как полностью обнаженный мужчина бежит по проезжей части, на которой в данный момент интенсивное движение машин. Пешеход подходит к автомобилю и спиной падает на капот. Далее заметно, как водитель отталкивает человека с дороги на траву.

До этого в Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком вспыхнул на дороге.