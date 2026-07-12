Видео: автомобиль с человеком вспыхнул на дороге

В Казани на видео попало, как Skoda влетела в столб и загорелась

В Казани машина с человеком загорелась на проезжей части в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На улице Назарбаева 23-летний водитель Skoda Rapid не выбрал безопасную скорость и влетел сначала в железобетонное разделительное ограждение, а потом в фонарный столб. В результате авто вспыхнуло», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как капот иномарки резко воспламеняется после столкновения со столбом, в этот момент к поврежденной машине подбегают очевидцы. По данным канала, в результате произошедшего пассажир и водитель Skoda получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Ранее ДТП парализовало движение на западе Москвы.