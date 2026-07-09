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Россияне избили друг друга на дороге из-за незнакомки и попали на камеру

В Уфе на видео сняли массовый бой мужчин из-за незнакомки

В Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Парни превратили улицу в импровизированный ринг — и все из-за девушки, которую никто из них до этого не знал. Словесная перепалка между двумя компаниями быстро переросла в драку на тротуаре, а затем на проезжей части», – говорится в публикации.

Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

По данным канала, в момент конфликта одного из участников сбили с ног, мужчина упал на проезжую часть. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь. В результате полицейские задержали трех жителей Уфы, остальные участники устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что бородачи с ножами устроили стрельбу на проезжей части.

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