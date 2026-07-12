Автомобиль с петербурженкой вылетел в Неву и утонул

В Петербурге автомобиль ушел под воду и попал на камеру

В Санкт-Петербурге автомобиль с водительницей упал в Неву. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. главный».

«К счастью, хозяйка успела покинуть автомобиль и не пострадала. Машина скатилась с Университетской набережной, и течение быстро унесло ее», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машина постепенно уходит под воду.

До этого в Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

Кроме того, в Санкт-Петербурге охранники избили человека на парковке ТЦ. На следующий день правоохранители задержали нападавших в поселке Янино-1. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком опрокинулся в ДТП, и это попало на видео.