Автомобиль с человеком опрокинулся в ДТП, и это попало на видео

В Барнауле на видео попало, как машина с человеком опрокинулась в аварии

В Барнауле машина перевернулась в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Барнаул».

«Момент ДТП на проспекте Калинина, где в результате столкновения перевернулся автомобиль. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения транспорт переворачивается и падает на боковую часть.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Кроме того, в Иркутске водитель сбил школьников и сбежал с места аварии. Пострадавших детей госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы машина скорой помощи перевернулась после ДТП.