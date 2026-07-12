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Автомобили

Автобус с пассажирами опрокинулся на востоке Азербайджана

Более 20 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Азербайджане
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

В результате ДТП с междугородним автобусом на востоке Азербайджана пострадал 21 человек. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной городской больнице города Ширван.

По информации медучреждения, семерых пострадавших доставили в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек госпитализировали в больницу Ширвана. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает азербайджанское агентство Report, личности пострадавших устанавливаются, по факту аварии проводится расследование.

Агентство APA сообщало, что число пострадавших может превышать 30 человек, в том числе среди них есть дети. По его данным, междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку, опрокинулся на участке автодороги Баку — Газах, проходящем через село Мугань Гаджигабульского района.

До этого подобное ДТП случилось в Татарстане, где перевернулся междугородний автобус с 46 пассажирами.

Ранее появилось фото пассажирского автобуса, разбившегося в ДТП под Воронежем.

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