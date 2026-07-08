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Губернатор Севастополя заявил о росте цены на бензин АИ-95 до 197 рублей

Развожаев: цена на бензин АИ-95 в Крыму выросла более чем в два раза
Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством, что цена на бензин АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора, на полуострове работают только частные крупные трейдеры, и из-за сложности с логистикой, а также с вопросами, связанными с биржевой закупкой, рост цены бензина на на полуострове показал более чем двукртаный рост.

«То есть, например, самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. При том в соседнем Краснодарском крае — 73,5 рубля», — сказал Развожаев.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.

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