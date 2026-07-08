Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Велокурьеров уберут с тротуаров: Минтранс готовит поправки в ПДД

Минтранс внесет поправки в ПДД для запрета велокурьеров и самокатов на тротуарах
Алексей Никольский/РИА Новости

Минтранс России осенью внесет пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат или полностью запретить движение велокурьеров. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Министерства транспорта.

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», — приводит «Газета.Ru» сообщение пресс-службы Минтранса.

Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) был поднят на заседании Совете по правам человека в декабре 2025 года. В марте 2026-го президент утвердил поручения, предписав Минтрансу и МВД до 1 июля представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ с акцентом на возможность введения ограничений для передвижения по тротуарам.

На заседании Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился, что такой транспорт опасен для пешеходов.

Новые поправки, если они будут приняты, должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах.

Подробнее об этом читайте в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Минтранс введет новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!