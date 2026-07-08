Велокурьеров уберут с тротуаров: Минтранс готовит поправки в ПДД

Минтранс внесет поправки в ПДД для запрета велокурьеров и самокатов на тротуарах

Минтранс России осенью внесет пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат или полностью запретить движение велокурьеров. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Министерства транспорта.

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», — приводит «Газета.Ru» сообщение пресс-службы Минтранса.

Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) был поднят на заседании Совете по правам человека в декабре 2025 года. В марте 2026-го президент утвердил поручения, предписав Минтрансу и МВД до 1 июля представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ с акцентом на возможность введения ограничений для передвижения по тротуарам.

На заседании Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился, что такой транспорт опасен для пешеходов.

Новые поправки, если они будут приняты, должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах.

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Ранее сообщалось, что Минтранс введет новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ.