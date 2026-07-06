Россиян предостерегли от покупки бензина у перекупщиков

В России выросло количество случаев, когда автовладельцам предлагают приобрести бензин через перекупщиков. Однако это может быть опасно, так как нет никакой гарантии, что качество топлива не подведет, предупредил юрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он призвал не соглашаться на подобные уловки, отметив, что это может быть обманом или мошенничеством.

«Неизвестно, какое топливо вам предложат перекупы», — подчеркнул юрист.

Комментируя сообщения о том, что иногда россиянам также предлагают купить место в очереди, он добавил, что в этом особой проблемы нет – каждый вправе сам решать, готов ли он постоять немного в очереди или лучше заплатить, чтобы этого избежать.

Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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