Топливный эксперт оценил влияние прямогонного бензина с присадками на авто

Прямогонный бензин, смешанный с другими компонентами для изготовления высокооктанового топлива, не вредит двигателю машины. Об этом в беседе с Общественной Службой новостей заявил замгендиректора института национальной энергетики и главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«Ничем особенным бензин, полученный путём добавления присадок, автомобилю не грозит, особенно двигателям, привыкшим к бензину не выше третьего экологического класса или так называемого «Евро-3»», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в России сегодня большая часть автомобилей снабжены такими двигателями. В то же время при расчете машины на топливо класса 4 и 5 катализатор может не справиться, но для решения этого вопроса достаточно чередовать заправки обычным топливом «Евро-5», пояснил специалист.

В пример октаноповышающих добавок и присадок Фролов привёл этиловые спирты и иные соединения – такие, как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), применяемый в промышленности. Эксперт также объяснил, что изменения потребовалось ввести на фоне того, что в России запрещена продажа топлива ниже 5 экокласса. Однако с учетом ремонта промышленных установок производителям нужна поддержка. Коррекция же, помимо прочего, позволит снизить содержание серы в топливе – сегодняшние нормы допускают её стандарты в «Евро-5» не более 10 ppm, а в «Евро-3» – не более 150 ppm.

Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. В частности, до 31 декабря 2026 года отдельные НПЗ смогут выпускать топливо с содержанием серы не более 150 мг/кг. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в одном российском регионе сняли запрет на заправку топлива в канистры.