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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В одном российском регионе сняли запрет на заправку топлива в канистры

Губернатор Хоценко: жители Омской области смогут покупать топливо в канистры
Global Look Press

Жителям Омской области стала доступна заправка топлива в канистры в рамках установленных лимитов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры», — объявил он.

Он добавил, что власти Омской области держат на постоянном контроле вопрос топливного обеспечения региона.

22 июня Хоценко объяснил введение ограничений на продажу топлива на АЗС мерами по противодействию искусственному ажиотажу на заправках и спекуляции. Заправка временно разрешалась только в бак автомобиля не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС было установлено ограничение по бензину — 40 литров, по дизтопливу — 200 литров.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране. Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее власти Калининграда сообщили о возобновлении продаж бензина и дизеля.

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