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Автомобили

Российских граждан среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет

РИА: среди пострадавших в ДТП в турецкой провинции Испарта россиян нет
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Граждан России среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта нет. Об этом заявили РИА Новости в губернаторстве региона.

Власти уточнили, что в транспортном средстве находились 30 пассажиров. Четверо получили травмы, несовместимые с жизнью, 26 пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

«Это наши граждане, иностранцев, в том числе российских туристов, по последним данным, нет», — рассказали в губернаторстве.

По словам источника, все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование причин аварии.

Утром 31 мая ДТП с участием автобуса произошло в турецкой провинции Денизли. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.

В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил пенсионерку и протаранил дом.

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